Agileo Automation lancia Agil'EDA per accelerare l'adozione degli standard EDA SEMI presso gli OEM di macchinari per la produzione di semiconduttori

Agileo Automation , leader globale nelle soluzioni di controllo e connettività per la produzione di semiconduttori, oggi presenta Agil'EDA , un nuovo software che implementa gli standard Equipment Data Acquisition (EDA/Interface A). Grazie a questa soluzione, i produttori di macchinari per la produzione di semiconduttori sono in grado di soddisfare i requisiti di connettività a performance elevate, in continua evoluzione, da parte degli impianti di fabbricazione di primo livello e di advanced packaging.

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Agileo Automation unveils Agil'EDA, a new software solution implementing Equipment Data Acquisition (EDA), a set of SEMI standards also known as Interface A, to enable semiconductor equipment manufacturers to meet the evolving high-performance connectivity requirements of tier-one fabs and advanced packaging facilities. As semiconductor manufacturing moves towards higher levels of automation and data-driven optimization, fab owners increasingly require EDA alongside traditional SECS/GEM connectivity from semiconductor OEMs for their production tools. Agil'EDA addresses this by separating the control flow from the data flow, ensuring that structured, high-frequency data collection does not interfere with critical equipment operations. Designed for long-term deployment, Agil'EDA fully supports the widely used EDA Freeze 2 (SOAP/XML) and is architected for the transition to Freeze 3 (gRPC/protocol buffers). SEMI’s EDA Freeze 3 standards suite is expected to be released mid-2026.

Con l'evoluzione della produzione di semiconduttori verso maggiori livelli di automazione e ottimizzazione basata sui dati, i proprietari di questi stabilimenti chiedono in misura sempre maggiore ai produttori di dispositivi originali (OEM) di integrare la connettività EDA, che va ad affiancarsi a quella tradizionale SECS/GEM, per i loro strumenti di fabbricazione.

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Media

Muriel Guilbert

muriel.guilbert@agileo.com





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