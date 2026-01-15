Giornale di Brescia
Agenus annuncia la stipula della collaborazione strategica da 141 milioni di dollari con Zydus Lifesciences per lo sviluppo di BOT+BAL e il rafforzamento della maturità produttiva degli USA

Agenus Inc . ( Nasdaq: AGEN ), azienda leader nell'ambito dell'innovazione immuno-oncologica, ha annunciato oggi la finalizzazione dell'accordo di collaborazione strategica precedentemente annunciato con Zydus Lifesciences Ltd. L'accordo è stato concepito per accelerare lo sviluppo globale e la potenziale commercializzazione del programma combinato di immunoterapia di botensilimab e balstilimab (BOT+BAL) di Agenus.

La collaborazione garantisce ad Agenus il capitale strategico e la capacità produttiva sul lungo termine dedicata nel settore dei prodotti biologici negli Stati Uniti a sostegno dello sviluppo clinico di BOT+BAL, percorsi di accesso anticipato autorizzati e preparazione dell'offerta commerciale.

Nell'ambito della collaborazione, Agenus ha concesso a Zydus i diritti esclusivi per lo sviluppo e la commercializzazione di BOT e BAL in India e Sri Lanka, mentre continuerà ad avere diritto alle royalties sulle vendite nette in tali territori.

