Agendia annuncia un aggiornamento delle linee guida NCCN che riconosce MammaPrint per guidare l'utilizzo personalizzato delle antracicline nel tumore della mammella iniziale HR+/HER2-

Agendia, Inc., azienda leader nell'oncologia di precisione per il carcinoma mammario, oggi ha annunciato che le Linee guida cliniche aggiornate del NCCN in oncologia 1 (NCCN Guidelines ® ) ora riconoscono che MammaPrint ® + BluePrint ® può aiutare a identificare un sottogruppo di pazienti affetti da tumore della mammella iniziale (EBC), positivo al recettore ormonale, negativo all'HER2 (HR+/HER2–) che potrebbero trarre maggior beneficio dalla chemioterapia a base di antracicline.

“Sono entusiasta del fatto che gli oncologi finalmente abbiano un modo per identificare i pazienti con carcinoma mammario iniziale HR+/HER2- che trarranno vantaggio dalla terapia a base di antracicline", ha commentato la Dott.ssa Joyce A. O’Shaughnessy, investigatore principale dello Studio FLEX.

