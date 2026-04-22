Aga Khan Museum lancia la 5a stagione di This Being Human come video podcast multimediale con il nuovo presentatore, Mai Habib

L'attesissimo lancio della 5a stagione di This Being Human segna un nuovo capitolo dinamico per l'acclamato podcast dell'Aga Khan Museum, ampliando sia la sua presenza che il suo storytelling. Ora ospitata dall'ex giornalista e portavoce culturale Mai Habib , la nuova stagione immerge gli ascoltatori in un dialogo avvincente con artisti e opinionisti il cui lavoro offre una prospettiva globale sull'arte e sulla cultura, sull'identità e su idee nuove e stimolanti che formano l'umanità di oggi.

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This Being Human Podcast Logo, Courtesy of the Aga Khan Museum

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