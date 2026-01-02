Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Aeromexico nominata di nuovo la compagnia aerea più puntuale a livello globale; Qatar Airways ottiene il Platinum Award

AA

Aeromexico ha mantenuto prestazioni di puntualità del 90,02%, con cui si è aggiudicata il titolo di compagnia aerea più puntuale al mondo per il secondo anno consecutivo, stando alla 2025 On-Time Performance Review di Cirium pubblicata oggi.

Il vettore messicano è diventato la seconda compagnia aerea a ottenere vittorie globali consecutive da quando Cirium ha lanciato il programma nel 2009, gestendo 188.859 voli in 23 Paesi, mantenendo un'affidabilità oraria leader del settore.

Aeromexico mantiene la leadership globale; premiazione dei campioni regionali

Aeromexico ha ottenuto il titolo di compagnia aerea globale più puntuale, con un risultato del 90,02%, imponendosi sulla serrata concorrenza di Saudia, classificatasi al secondo posto con l'86,53% e di SAS, al terzo posto con l'86,09%.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per le richieste dei media per Cirium, contattare media@cirium.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario