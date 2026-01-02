Aeromexico nominata di nuovo la compagnia aerea più puntuale a livello globale; Qatar Airways ottiene il Platinum Award

Aeromexico ha mantenuto prestazioni di puntualità del 90,02%, con cui si è aggiudicata il titolo di compagnia aerea più puntuale al mondo per il secondo anno consecutivo, stando alla 2025 On-Time Performance Review di Cirium pubblicata oggi.

Il vettore messicano è diventato la seconda compagnia aerea a ottenere vittorie globali consecutive da quando Cirium ha lanciato il programma nel 2009, gestendo 188.859 voli in 23 Paesi, mantenendo un'affidabilità oraria leader del settore.

Aeromexico mantiene la leadership globale; premiazione dei campioni regionali

Aeromexico ha ottenuto il titolo di compagnia aerea globale più puntuale, con un risultato del 90,02%, imponendosi sulla serrata concorrenza di Saudia, classificatasi al secondo posto con l'86,53% e di SAS, al terzo posto con l'86,09%.

