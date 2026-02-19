Aeris si integra con Palo Alto Networks per proteggere il punto cieco dell'IoT wireless con SASE globale senza agenti

Aeris , un leader nelle piattaforme di gestione wireless, servizi di sicurezza e programmi di veicoli connessi, oggi ha annunciato il completamento della sua integrazione di prodotto con Prisma SASE 5G di Palo Alto Networks e il suo ingresso in un ampio ecosistema di Palo Alto Networks Technology Partners per offrire soluzioni intelligenti e interfacciabili che consentono ai clienti comuni la disponibilità di integrazioni chiavi in mano che li aiutano a proteggere in modo più facile e sicuro il loro percorso di trasformazione digitale.

L'integrazione abbina Aeris IoT Watchtower™ e Prisma SASE 5G di Palo Alto Networks per trasformare il modo in cui le imprese proteggono le implementazioni wireless di IoT, fornendo un unico punto di controllo per estendere la sicurezza al limite wireless dell'IoT.

