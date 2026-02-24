Aeris e Verizon Business semplificano l'espansione globale dell'IoT con connettività e orchestrazione unificate
Aeris , un leader globale nelle piattaforme di gestione wireless, nei servizi di sicurezza e nei programmi di veicoli connessi, oggi ha annunciato una relazione inbound di gestione della connettività IoT con Verizon Business per trasformare il modo in cui le aziende multinazionali gestiscono e ampliano le implementazioni internazionali dell'IoT. La collaborazione introduce Aeris IoTA Inbound Services, una soluzione che integra la IoTA Connectivity Management Platform (Piattaforma di gestione della connettività IoTA) direttamente con la piattaforma Verizon ThingSpace per semplificare le operazioni multiregionali.
