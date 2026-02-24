AdvanCell presenta il nuovo disegno dello studio di fase 2 TheraPb su ADVC001 per il trattamento del cancro alla prostata metastatico al Simposio ASCO GU 2026
AdvanCell, azienda radiofarmaceutica operante nella fase clinica che sviluppa innovative terapie alfa mirate per il trattamento del cancro, oggi ha annunciato il nuovo disegno di fase 2 dello studio clinico in corso TheraPb su ADVC001 nel cancro alla prostata metastatico. ADVC001 è una terapia sperimentale alfa mirata all'antigene di membrana della prostata (PSMA) a base di piombo-212. Il disegno dello studio verrà presentato in un poster "Trials in Progress" al Simposio dell'American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers (ASCO GU 2026) che si sta svolgendo questa settimana a San Francisco, CA.
Anna Karmann, CMO
contact@advancell.com.au
Per informazioni per i media, contattare:
MEDiSTRAVA (nel Regno Unito)
advancell@medistrava.com
+44 (0)20 3928 6700
