Advanced Sterilization Products (ASP) annuncia di aver ottenuto il marchio CE per il ciclo ULTRA GI™ applicato ai duodenoscopi, in collaborazione con FUJIFILM Healthcare Europe

AA

ASP International GmbH ("ASP"), una divisione di Fortive (NYSE: FTV), in collaborazione con FUJIFILM Healthcare Europe GmbH, è orgogliosa di annunciare che il ciclo ULTRA GI™ ha ottenuto l'autorizzazione per il marchio CE. Il ciclo ULTRA GI™ rappresenta l'innovazione più recente per lo sterilizzatore STERRAD™ 100NX dotato di tecnologia ALLClear™.

L'ottenimento del marchio CE per il ciclo ULTRA GI™ rappresenta un progresso fondamentale nell'innalzamento della sicurezza dei pazienti in tutte le strutture sanitarie e affronta le complesse sfide associate ai metodi di sterilizzazione tradizionali.

