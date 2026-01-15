Advanced Sterilization Products (ASP) annuncia di aver ottenuto il marchio CE per il ciclo ULTRA GI™ applicato ai duodenoscopi, in collaborazione con FUJIFILM Healthcare Europe

ASP International GmbH ("ASP"), una divisione di Fortive (NYSE: FTV), in collaborazione con FUJIFILM Healthcare Europe GmbH, è orgogliosa di annunciare che il ciclo ULTRA GI™ ha ottenuto l'autorizzazione per il marchio CE. Il ciclo ULTRA GI™ rappresenta l'innovazione più recente per lo sterilizzatore STERRAD™ 100NX dotato di tecnologia ALLClear™.

L'ottenimento del marchio CE per il ciclo ULTRA GI™ rappresenta un progresso fondamentale nell'innalzamento della sicurezza dei pazienti in tutte le strutture sanitarie e affronta le complesse sfide associate ai metodi di sterilizzazione tradizionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260115542532/it/

Contatto per domande dei media o per altre informazioni:

CONTATTO CON I MEDIA:

Nuno Azeredo

Vicepresidente Marketing globale del brand

Advanced Sterilization Products (ASP)

asp-communications@asp.com

RAPPORTI CON GLI INVESTITORI:

Christina Jones

Vicepresidente Rapporti con gli investitori

Fortive Corporation

investors@fortive.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire