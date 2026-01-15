Advanced Sterilization Products (ASP) annuncia di aver ottenuto il marchio CE per il ciclo ULTRA GI™ applicato ai duodenoscopi, in collaborazione con FUJIFILM Healthcare Europe
ASP International GmbH ("ASP"), una divisione di Fortive (NYSE: FTV), in collaborazione con FUJIFILM Healthcare Europe GmbH, è orgogliosa di annunciare che il ciclo ULTRA GI™ ha ottenuto l'autorizzazione per il marchio CE. Il ciclo ULTRA GI™ rappresenta l'innovazione più recente per lo sterilizzatore STERRAD™ 100NX dotato di tecnologia ALLClear™.
L'ottenimento del marchio CE per il ciclo ULTRA GI™ rappresenta un progresso fondamentale nell'innalzamento della sicurezza dei pazienti in tutte le strutture sanitarie e affronta le complesse sfide associate ai metodi di sterilizzazione tradizionali.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
