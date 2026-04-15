Acumetis debutta come unico marchio integrato per trasformare la commercializzazione delle scienze della vita

Acumetis - una nuova azienda specializzata nella commercializzazione globale per il settore delle scienze della vita, fa il suo debutto oggi. La società, formata dalla combinazione di cinque note società di consulenza specializzata - Herspiegel, Adivo Associates, Decisive Consulting, Fiecon e Sixsense Strategy Group - offrirà un nuovo livello di chiarezza strategica e connessione critica per le aziende nel settore delle scienze della vita, con prodotti in tutte le fasi di sviluppo.

Acumetis nasce attorno a un unico modello commerciale integrato e un team di leadership, riunendo sotto lo stesso tetto strategie commerciali, informazioni, conoscenze mediche, accesso al mercato e strategia dei pazienti. L'azienda offre capacità e dati per supportare i clienti nel ciclo di vita dei prodotti, dalla valutazione e dalla strategia di accesso al mercato fino all'esecuzione del lancio e alle prestazioni sul mercato.

Acumetis è stata sviluppata appositamente per rispondere alle esigenze della commercializzazione nel settore delle scienze della vita moderne. Il nome riflette la filosofia di base dell'azienda. "Acumen", la capacità di formulare giudizi accurati e di distinguere ciò che conta davvero, e "metis", il concetto greco di saggezza pratica, definiscono insieme un approccio basato su analisi rigorose, competenze interconnesse e risultati concreti per i clienti.

Brent Herspiegel, CEO di Acumetis, ha dichiarato: "Acumetis è progettata per fissare un nuovo standard nella commercializzazione. Non solo in termini di capacità, ma anche nelle modalità di fornitura di questa capacità. Per oltre due decenni, le aziende che formano Acumetis hanno supportato i lancio di oltre 200 prodotti per alcuni degli asset più complessi e strategici nelle scienze della vita. Ora mettiamo a disposizione dei nostri clienti tutta la nostra competenza sotto un unico marchio integrato, aiutandoli a prendere le decisioni giuste nei momenti che contano di più. Per le aziende del settore che affrontano tempistiche sempre più ristrette, una crescente complessità normativa e una pressione sempre maggiore per dimostrare valore, questa rappresenta una proposta di valore particolarmente convincente”.

Come azienda integrata, Acumetis impiegherà oltre 350 specialisti a livello globale, con esperienza operativa in più di 50 mercati geografici. La base clienti dell'azienda include già oltre 150 organizzazioni nel settore delle scienze della vita, tra cui molte delle principali aziende farmaceutiche globali. Le aziende fondatrici hanno supportato collettivamente più di 200 lanci di prodotti e vantano anni di successi nella commercializzazione.

La società è sostenuta da DFW Capital, una società di private equity focalizzata sul mercato medio leader nel settore, che investe in aziende che forniscono servizi esternalizzati in ambito commerciale, industriale o sanitario, in mercati finali regolamentati e caratterizzati da rigorosi requisiti di conformità.

La sede di Acumetis si trova a Yardley, Pennsylvania, e altre sedi si trovano negli Stati Uniti, in Canada, in Sud America, nel Regno Unito, in Europa e in India. Il sito web dell’azienda viene lanciato oggi all’indirizzo www.acumetisglobal.com .

Per maggiori informazioni, visitare www.acumetisglobal.com . Per informazioni sull'azienda, i media dovranno rivolgersi a acumetis@woodrowcommunications.com .

Informazioni su Acumetis

Acumetis è un partner globale esperto nella commercializzazione, creato appositamente per aiutare le aziende del settore life sciences a vincere nell'era della connettività. Con un modello integrato che copre l'intero ciclo di vita degli asset, una profonda esperienza funzionale e terapeutica e un approccio rigoroso orientato ai risultati, Acumetis riformula problemi complessi e definisce soluzioni che sono sia innovative che realizzabili. Con oltre 350 esperti a livello globale ed esperienza in più di 50 mercati geografici, Acumetis aiuta i clienti a sbloccare valore, accelerare le prestazioni e migliorare gli esiti per i pazienti.

Acumetis. Reframe what’s possible.

Informazioni su DFW Capital

DFW Capital Partners è una società di private equity di fascia media con oltre 2 miliardi di dollari di asset in gestione. Da oltre 20 anni la società si concentra su investimenti in aziende di proprietà di fondatori o del management che forniscono servizi esternalizzati in ambito commerciale, industriale o sanitario, in mercati finali, regolamentati e guidati da requisiti di conformità.

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Acumetis@woodrowcommunications.com

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