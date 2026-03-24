Access Advance dà il benvenuto a nuovi concessori di licenze VDP Pool e rilascia un’analisi economica indipendente che conferma la conformità ai criteri FRAND

Access Advance LLC oggi ha annunciato che Sharp Corporation, CB Cline, SK Planet e Telechips, Inc sono entrate a far parte del gruppo di concessori di licenze all’uso del pool di brevetti per la distribuzione video (VDP Pool), espandendo ulteriormente il portafoglio del pool per le moderne tecnologie di codifica-decodifica (codec) video (HEVC, VVC, VP9 e AV1). L’annuncio coincide con la pubblicazione di un’analisi economica indipendente condotta da Criterion Economics che conferma che la struttura di tariffe relative a royalty soddisfa i criteri FRAND (equa, ragionevole e non discriminatoria).

Sharp, un leader mondiale nelle tecnologie dei display e nell’elettronica di consumo, vanta un’esperienza di decenni di ricerca e sviluppo nella compressione ed elaborazione di segnali video, che sarà preziosa per il programma VDP Pool, mentre gli altri nuovi partecipanti – CB Cline, SK Planet, e Telechips, Inc – ampliano ulteriormente la copertura dei brevetti presenti nel pool. Questi nuovi concessori di licenze rafforzano la posizione di VDP Pool come il principale programma di concessione di licenze per le moderne tecnologie codec video alla base delle esperienze di streaming dei consumatori in tutto il mondo.

“Sharp, CB Cline, SK Planet e Telechips portano tutte contributi significativi al programma VDP Pool. La loro decisione di unirsi al gruppo di concessori di licenza esistenti rispecchia la solidità del programma e testimonia l’approccio bilanciato di Access Advance alla concessione di licenze per l’uso delle tecnologie codec video nel settore dello streaming dei video”, commenta Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “Mentre continuiamo ad ampliare il gruppo di concessori di licenza del pool, confermiamo il nostro impegno a offrire ai provider di servizi video un percorso trasparente, efficiente e a costo contenuto verso la concessione in licenza dei brevetti che supportano la moderna distribuzione video”.

L’aggiunta di questi nuovi concessori di licenze al programma VDP Pool coincide con il rilascio da parte di Access Advance di un importantissimo studio indipendente che rafforza l’impegno del programma a soddisfare i principi FRAND (equa, ragionevole e non discriminatoria) per la struttura di tariffe relative a royalty, sottolineando per i potenziali concessori di licenze e licenziatari l’approccio bilanciato e la validità economica del quadro di riferimento per la concessione in licenza di pool di brevetti.

Il white paper, The Economics of Video Compression: Why the Access Advance Video Distribution Patent Pool Is Fair, Reasonable, and Nondiscriminatory , è stato redatto da J. Gregory Sidak e Dr. Andrew P. Vassallo presso Criterion Economics. Applicando la teoria microeconomica e pratiche industriali osservate, i due autori concludono che la struttura di tariffe relative a royalty del programma VDP Pool soddisfa con larghi margini i criteri FRAND (equa, ragionevole e non discriminatoria) per tutti i modelli commerciali, incluse strategie di monetizzazione basate sugli abbonamenti, supportate dalla pubblicità e ibride.

L’analisi dimostra ulteriormente che la struttura di licenze singole del pool, che presenta un prezzo per tutte e quattro le tecnologie codec, riduce significativamente i costi delle transazione e l’attrito associato alla concessione di licenze per i provider di servizi video, offrendo la flessibilità di adottare il mix di tecnologie codec più efficiente di pari passo con l’evoluzione delle condizioni del mercato.

“Questa analisi indipendente offre una convalida oggettiva e rigorosa che le tariffe previste dal programma VDP Pool non solo soddisfano i principi FRAND ma sono infatti più che modeste rispetto al valore creato dalle moderne tecnologie codec”, continua Moller. “Mentre i nostri concessori di licenze continuano a investire nella tecnologia video di nuova generazione, questo report afferma che il programma VDP Pool rappresenta il veicolo adatto per far sì che le loro innovazioni vengano compensate in modo equo ed efficiente e che l’adozione di tali innovazioni continui a crescere e ad avvantaggiare i consumatori in tutto il mondo”.

Il sommario esecutivo del white paper è disponibile sul sito web Access Advance, mentre lo studio completo è disponibile su richiesta. Per maggiori informazioni sul programma VDP Pool o sulla concessione di licenze visitare il sito web accessadvance.com .

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società di amministrazione per concessione di licenze indipendente, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli implementatori di brevetti.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 4.500 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP,266 e AV1. Access Advance ha inoltre acquisito la società di amministrazione del pool di brevetti Via LA HEVC/VVC – ora denominato programma VCL Advance (concessione di licenze per tecnologie codec video). Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com .

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