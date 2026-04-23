Accertify pubblica un report globale sulle frodi nei viaggi aerei e sulle fasi in cui più si concentra la pressione nella fase di prenotazione

Accertify, leader nelle piattaforme unificate per decisioni informate sul rischio, oggi annuncia la pubblicazione del Global Air Travel Fraud Report: Q1 2026 (Report globale sulle frodi nei viaggi aerei: primo trimestre 2026), un'analisi trimestrale che esamina il rapporto tra rischio di frode nelle prenotazioni aeree e luogo di origine della rotta nei mercati internazionali.

Analizzando più di 180 milioni di transazioni relative a prenotazioni per tratte aeree elaborate tra i mesi di gennaio e marzo 2026, il documento analizza i tassi di frode in base alla città di partenza, utilizzata come riferimento per l'origine della rotta, e propone alle compagnie aeree una visione pratica sui punti in cui i sistemi di prevenzione delle frodi intervengono più frequentemente in fase di prenotazione.

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