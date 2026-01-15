ACCELQ incoronata Leader e Customer Favorite in The Forrester Wave™ per le piattaforme di test autonome

Forrester ha nominato ACCELQ un Leader in The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025 . Questo segna la terza Wave consecutiva in cui ACCELQ è stata riconosciuta come Leader. Infatti, questa valutazione ha messo un forte accento sull'innovazione dell'IA generativa e sull'adozione concreta da parte dei clienti. ACCELQ ha ottenuto i massimi punteggi sia per le capacità che per la visione ed è stata l'unica piattaforma ad essere riconosciuta come una Customer Favorite , preferita dai clienti, vincendo una "doppia aureola" per le raccomandazioni eccezionali dei clienti.

