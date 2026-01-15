Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

ACCELQ incoronata Leader e Customer Favorite in The Forrester Wave™ per le piattaforme di test autonome

AA

Forrester ha nominato ACCELQ un Leader in The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025 . Questo segna la terza Wave consecutiva in cui ACCELQ è stata riconosciuta come Leader. Infatti, questa valutazione ha messo un forte accento sull'innovazione dell'IA generativa e sull'adozione concreta da parte dei clienti. ACCELQ ha ottenuto i massimi punteggi sia per le capacità che per la visione ed è stata l'unica piattaforma ad essere riconosciuta come una Customer Favorite , preferita dai clienti, vincendo una "doppia aureola" per le raccomandazioni eccezionali dei clienti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260113488893/it/

ACCELQ recognized as a Leader and Customer Favorite in The Forrester Wave™️: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025, validating its agentic, GenAI-embedded testing vision.

ACCELQ recognized as a Leader and Customer Favorite in The Forrester Wave™️: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025, validating its agentic, GenAI-embedded testing vision.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Geosley Andrades; 415-941-3610; marketing@accelq.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario