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AC Milan e Corpay Cross-Border estendono la loro collaborazione

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AC Milan e Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), un leader globale nei pagamenti aziendali, oggi hanno annunciato che l'attività Cross-Border di Corpay ha firmato un accordo a lungo termine per estendere l'esclusiva collaborazione di successo come Official Commercial Foreign Exchange Partner (Partner ufficiale per il cambio valuta commerciale) del Club.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260414506366/it/

Il sodalizio unisce due organizzazioni guidate da una forte attenzione all’innovazione e a una prospettiva internazionale. Da una parte, l’AC Milan connette oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo, evolvendosi costantemente, restando al contempo fedele alla sua tradizione per rafforzare il coinvolgimento con i tifosi di oggi e di domani.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per Corpay:
Brad Loder
Direttore del marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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