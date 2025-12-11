Abu Dhabi lancia il cluster FIDA per modellare la prossima generazione di soluzioni finanziarie e di investimento

Abu Dhabi ha lanciato il cluster FinTech, Insurance, Digital and Alternative Assets (FIDA) per accelerare lo sviluppo di soluzioni finanziarie e di investimento di nuova generazione e ampliare il ruolo dell'emirato come hub finanziario globale.

Guidato dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico di Abu Dhabi (ADDED, Abu Dhabi Department of Economic Development) e dall'Ufficio Investimenti di Abu Dhabi (ADIO, Abu Dhabi Investment Office), il cluster è un pilastro fondamentale del programma di diversificazione economica a lungo termine di Abu Dhabi. Entro il 2045, si prevede che FIDA contribuirà con ulteriori 15,2 miliardi di dollari al PIL diretto di Abu Dhabi, genererà 8.000 posti di lavoro qualificati e attirerà almeno 4,6 miliardi di dollari di investimenti, consolidando la posizione dell'emirato come destinazione per sistemi finanziari innovativi e resilienti.

Il FIDA riunisce settori in forte crescita in cui tecnologia, regolamentazione e capitali si intersecano, tra cui fintech, asset digitali, assicurazioni, riassicurazioni e investimenti alternativi. Il suo obiettivo è quello di posizionare Abu Dhabi come giurisdizione preferita per le aziende globali che desiderano progettare, testare e scalare nuovi prodotti finanziari in un contesto normativo stabile e lungimirante.

Sua Eccellenza Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente di ADDED, ha dichiarato : "La strategia economica di Abu Dhabi si basa sulla pianificazione a lungo termine e sul principio che il capitale, il talento e l'innovazione devono fluire attraverso infrastrutture di eccellenza. Il cluster FIDA è un investimento strutturale per il futuro. Coordinando gli sforzi tra autorità di regolamentazione, capitale sovrano, istituzioni finanziarie e innovatori, il FIDA rafforza le basi della finanza di prossima generazione e consolida il posizionamento globale di Abu Dhabi come Capitale del Capitale".

Sua Eccellenza Badr Al-Olama, Direttore Generale di ADIO, ha commentato: "Il FIDA segna un cambiamento radicale nel ruolo di Abu Dhabi nella finanza globale. Abbiamo l'architettura di un centro finanziario globale in cui l'innovazione digitale, la trasformazione fintech e le tecnologie di nuova generazione incontrano fin dall'inizio il capitale a lungo termine e una regolamentazione lungimirante. Riunendo investitori sovrani, autorità di regolamentazione, istituzioni globali e innovatori tecnologici in un unico cluster connesso, Abu Dhabi è la sede preferita da chi costruisce il futuro delle risorse digitali, delle soluzioni finanziarie basate sull'intelligenza artificiale e delle piattaforme fintech rivoluzionarie".

I pilastri del programma integrato del cluster sono progettati per creare un ecosistema finanziario completo e competitivo a livello globale. Il FIDA promuoverà infrastrutture di asset digitali e piattaforme fintech di livello istituzionale che soddisfino gli standard internazionali, espanderà la capacità assicurativa e riassicurativa per soddisfare le sofisticate esigenze di gestione del rischio e stabilirà quadri di risparmio a lungo termine protetti per i consumatori che rafforzino la resilienza finanziaria. Inoltre, amplierà l'accesso a diversi canali di finanziamento per le piccole e medie imprese, tra cui prestiti alternativi, debito di rischio e soluzioni di capitale di crescita.

La finanza sostenibile è integrata in tutto il cluster, con particolare attenzione allo sviluppo di strumenti finanziari green e di transizione in linea con gli impegni di Abu Dhabi in materia di zero emissioni nette. FIDA amplierà inoltre il panorama degli asset alternativi dell'emirato, creando un ambiente favorevole per private equity, venture capital e veicoli immobiliari rivolti agli investitori istituzionali globali.

Il cluster fornisce infrastrutture finanziarie su misura per settori prioritari, tra cui l'innovazione alimentare e idrica attraverso il cluster AGWA (AgriFood Growth and Water Abundance), le scienze della vita attraverso il cluster HELM (Health, Endurance, Longevity and Medicine) e la mobilità attraverso il cluster SAVI (Smart and Autonomous Vehicles Industry). Ciò garantisce che le aziende innovative di tutto il settore economico possano accedere a finanziamenti adeguati, gestire i rischi e crescere in modo efficace.

La posizione di Abu Dhabi come "Capitale del Capitale" è sostenuta da 1,8 bilioni di dollari di ricchezza sovrana, quadri normativi d'eccellenza e una vasta rete di accordi di doppia imposizione, protezione degli investimenti e accordi commerciali. Le aziende che operano all'interno del FIDA possono contare su un accesso efficiente e garantito da trattati ai principali mercati globali in Europa, Nord America e Asia. Questa combinazione di profondità di capitale, chiarezza normativa e connettività internazionale pone Abu Dhabi in una posizione di leadership nei settori della tecnologia finanziaria, della riassicurazione e degli asset alternativi.

Il FIDA riunisce un ecosistema coordinato di partner che spazia dalla regolamentazione al finanziamento, dalle infrastrutture all'innovazione e allo sviluppo dei talenti. La supervisione normativa è guidata dal Ministero delle Finanze, dalla Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, dall'ADGM e dall'Autorità per i Titoli e le Materie Prime, che collaboreranno per garantire una governance finanziaria coesa e pronta per il futuro.

I partner finanziari, tra cui i fondi sovrani, i family office e il Fondo Khalifa per lo sviluppo delle imprese, forniranno l'accesso al capitale nelle diverse fasi di crescita. Le istituzioni infrastrutturali che si occupano di pensioni, pagamenti, credito e assicurazioni sosterranno la fornitura di prodotti e servizi finanziari di standard globale.

Una rete di innovazione e ricerca e sviluppo guidata da Hub71, UAE University, Khalifa University of Science and Technology, Emirates Institute of Finance e ADGM Academy si concentrerà sulla traduzione della ricerca in tecnologie finanziarie commercialmente valide. La rete di sviluppo dei talenti promuoverà le competenze in scienze attuariali, ingegneria fintech, finanza quantitativa e discipline correlate, rafforzando ulteriormente il ruolo di Abu Dhabi come centro pionieristico di soluzioni finanziarie.

Il FIDA rafforza il ruolo di Abu Dhabi come centro finanziario globale di nuova generazione e promuove l'ambizione dell'emirato di diventare la destinazione preferita per chi lavora al futuro della finanza e della gestione degli investimenti.

