Abbelight annuncia il successo dell'investimento di serie B guidato da AVANT BIO per accelerare l'innovazione dell'imaging e incrementare l'adozione da parte di un'ampia clientela

Abbelight, un leader globale e un pioniere nelle soluzioni complete di microscopia a super risoluzione, oggi ha annunciato il successo di un round di finanziamento di serie B guidato da AVANT BIO, società di capitali di crescita interessata ad abilitare le tecnologie che svilupperanno le terapie di domani.

“Con un decennio di esperienza nel mercato della Ricerca nell'ambito delle scienze della vita, Abbelight trasforma il modo in cui gli scienziati vedono, quantificano e interpretano tutti i tipi di meccanismi intracellulari complessi. Adesso è il momento di adattare i nostri strumenti all'avanguardia di imaging per affrontare anche nuove verticali fondamentali, come la fenotipizzazione di singole cellule e i meccanismi di convalida delle azioni per la scoperta di nuovi farmaci”, ha dichiarato Nicolas Bourg, Direttore tecnologico e confondatore.

“Le cose importanti occorrono su scala nanoscopica, e Abbelight consente ai ricercatori di visualizzare le precise strutture subcellulari come mai prima”, ha dichiarato Daniella Kranjac, Socia fondatrice di AVANT BIO. “L'innovazione nella macroscopia a super risoluzione e nei flussi di lavoro dall'analisi di campioni all'acquisizione di informazioni rappresenta il tipo di tecnologie abilitanti che accelerano la scoperta e guidano l'innovazione nelle scienze della vita”.

“Si tratta di un momento entusiasmante per Abbelight. Il finanziamento accelera la nostra espansione commerciale e ci consente di continuare a fornire un'assistenza di prima classe ai nostri oltre 100 clienti con apparecchi installati”, ha dichiarato Jean-Baptiste Marie, CEO e cofondatore dell'azienda. “L'assistenza di AVANT BIO sarà essenziale per guidare l'innovazione e l'adozione nella più ampia industria delle scienze della vita, compreso il settore biofarmaceutico, biotecnologico e delle CRO”.

Informazioni su Abbelight

Fondata nel 2016, Abbelight è un'azienda in rapida crescita specializzata nello sviluppo di soluzioni di microscopia e nanoscopia (SMLM). Il suo portafoglio comprende chimica, ottica e analisi dei dati all'avanguardia, che consentono ai ricercatori presso istituti pubblici di ricerca e aziende di biotecnologia di osservare e comprendere meccanismi biologici complessi e interazioni su nanoscala. Attualmente, Abbelight si avvale di circa 60 dipendenti, tutti mossi dal desiderio di fornire soluzioni innovative di imaging e fornire assistenza ai suoi clienti in tutto il mondo. www.abbelight.com

Informazioni su AVANT BIO

AVANT BIO è una società di private equity di crescita interessata in tecnologie abilitanti che sviluppano le modalità di scoperta, sviluppo e produzione delle terapie di domani. Con un'attenzione agli investimenti per accelerare la nuova crescita e l'innovazione in varie fasi dello sviluppo aziendale, AVANT BIO si impegna ad amplificare e sbloccare il pieno potenziale delle tecnologie che permettono la scoperta di nuovi farmaci, TechBio e HealthTech. Per maggiori informazioni, comprese opportunità di collaborazione, visitare www.avant.bio . Seguire AVANT BIO su LinkedIn per le ultime notizie e le novità del settore.

Media:

Jean-Baptiste Marie, CEO

jbmarie@abbelight.com



Media:

Rich Ferraro

rich@avant.bio





