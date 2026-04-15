AACR 2026: i primi dati dell'uso clinico nell'uomo di STC‑1010 mostrano un profilo di sicurezza favorevole e una risposta immunitaria precoce nel carcinoma colorettale MSS metastatico

Brenus Pharma ha annunciato che i primi dati dell'uso clinico nell'uomo saranno presentati al Meeting annuale dell'AACR 2026 (17–22 aprile, San Diego, California). La società continua a portare avanti il suo candidato principale, STC-1010, un'immunoterapia allogenica in vivo di nuova generazione messa a punto con la tecnologia delle cellule fantasma stimolate (Stimulated Ghost Cells, SGC).

Il poster offrirà una panoramica traslazionale che dimostra come STC-1010 sia somministrato nel carcinoma colorettale con stabilità dei microsatelliti (MSS CRC), un contesto resistente all'immunoterapia standard .

I risultati clinici provenienti da BreAK CRC001 ( NCT06934538 ), una valutazione di fase I/IIa del primo uso clinico nell'uomo di STC‑1010 nel MSS CRC metastatico non resecabile, un contesto di prima linea (n=6; follow‑up medio: 6 mesi) mostrano:

Profilo di sicurezza favorevole senza tossicità dose-limitanti (DLT) osservate.

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