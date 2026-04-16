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AACR 2026: Crown Bioscience presenta piattaforme integrate per le modalità oncologiche di prossima generazione, tra cui ADC e radiofarmaci

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Crown Bioscience, organizzazione globale per la ricerca a contratto (CRO) e società del gruppo JSR Life Sciences, oggi ha annunciato la presentazione di nuovi dati al meeting annuale 2026 dell'AACR , per dimostrare la capacità delle piattaforme integrate e derivate dai pazienti di accelerare lo sviluppo di complesse modalità oncologiche, tra cui gli anticorpi farmaco-coniugati (ADC) e i radiofarmaci. In 12 presentazioni poster, l'azienda punta i riflettori sugli approcci scalabili per migliorare la selezione dei target, ottimizzare la progettazione del payload e superare la resistenza, affrontando le principali difficoltà nell'oncologia traslazionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Domande dei media:
Crown Bioscience
Sarah Martin-Tyrrell
pr@crownbio.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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