AACR 2026: Crown Bioscience presenta piattaforme integrate per le modalità oncologiche di prossima generazione, tra cui ADC e radiofarmaci

Crown Bioscience, organizzazione globale per la ricerca a contratto (CRO) e società del gruppo JSR Life Sciences, oggi ha annunciato la presentazione di nuovi dati al meeting annuale 2026 dell'AACR , per dimostrare la capacità delle piattaforme integrate e derivate dai pazienti di accelerare lo sviluppo di complesse modalità oncologiche, tra cui gli anticorpi farmaco-coniugati (ADC) e i radiofarmaci. In 12 presentazioni poster, l'azienda punta i riflettori sugli approcci scalabili per migliorare la selezione dei target, ottimizzare la progettazione del payload e superare la resistenza, affrontando le principali difficoltà nell'oncologia traslazionale.

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Sarah Martin-Tyrrell

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