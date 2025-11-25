A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG è in lutto per la morte del CEO, Christian Weiser

Con grande dolore, A-HEAT/Güntner annuncia la morte improvvisa e inaspettata di Christian Weiser, CEO di A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG (A-HEAT).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251125867978/it/

Christian Weiser

“Abbiamo perso una persona davvero straordinaria. Christian Weiser era un leader per integrità, empatia e buonumore. Il suo impegno inarrestabile ha aiutato a rendere A-HEAT Group ciò che è oggi”, ha dichiarato Hubert Spegel, Membro del consiglio di amministrazione di A-HEAT. “Il nostro affetto e le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi colleghi. Onoreremo sempre la sua tradizione e ci impegneremo a continuare il suo lavoro con la stessa passione e convinzione”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251125867978/it/

Contatti per i media:

Lady Acuña - Nord America

Lady.Acuna@guntner.com

Lidia Ivanovic - Europa

Lidia.Ivanovic@guntner.com

Makenna Eldridge

makenna@reputationpartners.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire