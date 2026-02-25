A breve il verdetto della causa antitrust da 8,3 miliardi di dollari di Klarna contro Google

Klarna Group plc (NYSE: KLAR) annuncia che è atteso per il 15 aprile 2026 il verdetto del Tribunale dei brevetti e del mercato della Svezia (Patent- och marknadsdomstolen) sulla causa per danni antitrust intentata dalla controllata di Klarna PriceRunner International AB contro Google LLC e Google Ireland Limited. Il processo, tenutosi dal 20 ottobre al 19 dicembre 2025, ha riguardato la richiesta di risarcimento danni da parte di PriceRunner per circa 8,3 miliardi di dollari, la più grande richiesta di risarcimento danni civili mai avanzata in un tribunale svedese.

