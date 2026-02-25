Giornale di Brescia
A breve il verdetto della causa antitrust da 8,3 miliardi di dollari di Klarna contro Google

Klarna Group plc (NYSE: KLAR) annuncia che è atteso per il 15 aprile 2026 il verdetto del Tribunale dei brevetti e del mercato della Svezia (Patent- och marknadsdomstolen) sulla causa per danni antitrust intentata dalla controllata di Klarna PriceRunner International AB contro Google LLC e Google Ireland Limited. Il processo, tenutosi dal 20 ottobre al 19 dicembre 2025, ha riguardato la richiesta di risarcimento danni da parte di PriceRunner per circa 8,3 miliardi di dollari, la più grande richiesta di risarcimento danni civili mai avanzata in un tribunale svedese.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

press@klarna.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

