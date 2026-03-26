500 Global nomina l'ex CIO di IFC mentre amplia la propria piattaforma di investimento globale

500 Global ha annunciato oggi la nomina di Atul Mehta nel suo Consiglio di amministrazione, segnando un importante traguardo nell'evoluzione continua dell'azienda in qualità di piattaforma globale per le iniziative imprenditoriali e gestore di patrimoni istituzionali.

Mehta porta all'azienda più di trent'anni di esperienza di leadership negli ambiti istituzionale e di investimenti globali, in un momento in cui 500 Global osserva i governi, le istituzioni multilaterali e i finanziatori a lungo termine ripensare il modo in cui la crescita guidata dalla tecnologia viene finanziata e adeguata.

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