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500 Global nomina l'ex CIO di IFC mentre amplia la propria piattaforma di investimento globale

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500 Global ha annunciato oggi la nomina di Atul Mehta nel suo Consiglio di amministrazione, segnando un importante traguardo nell'evoluzione continua dell'azienda in qualità di piattaforma globale per le iniziative imprenditoriali e gestore di patrimoni istituzionali.

Mehta porta all'azienda più di trent'anni di esperienza di leadership negli ambiti istituzionale e di investimenti globali, in un momento in cui 500 Global osserva i governi, le istituzioni multilaterali e i finanziatori a lungo termine ripensare il modo in cui la crescita guidata dalla tecnologia viene finanziata e adeguata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
Relazioni con i media di 500 Global
press@500.co



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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