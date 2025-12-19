Giornale di Brescia
500 Global espande la propria presenza in Africa e viene selezionata per portare avanti la strategia Digital Morocco 2030

500 Global , una delle società di venture capitale più attive al mondo, ha annunciato di essere stata selezionata per sostenere l'iniziativa Startup VB guidata dal Ministero, uno dei principali programmi nell'ambito della strategia Digital Morocco 2030. L'annuncio segna un importante traguardo per l'espansione continua di 500 Global nel continente africano e per il suo lavoro di collaborazione con i governi al fine di rafforzare gli ecosistemi di innovazione nazionale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251218319068/it/

Announcement of 500 Global's continued expansion across Africa and support of Digital Morocco 2030

Lanciata dal Ministero per la Transizione digitale e le Riforme amministrative e implementata da TAMWILCOM, l'iniziativa Startup VB è un programma di riferimento nell'ambito della strategia Digital Morocco 2030.

