500 Global e Creators HQ supportano creatori e fondatori alla costruzione di start-up del valore collettivo di oltre 130 milioni di dollari

500 Global, una delle aziende di capitali di rischio con sede nella Silicon Valley più attive al mondo 1 , e Creators HQ, il primo hub per creatori di contenuti negli EAU e nel Medio Oriente che rende possibile l'ecosistema dei creatori a livello globale, hanno annunciato che il programma Creators Ventures Accelerator sta realizzando e supportando start-up guidate da creatori valutate collettivamente oltre 130 milioni di dollari. 2

Il Creators Ventures Accelerator ha ricevuto più di 1.100 applicazioni da creatori di contenuti e fondatori di start-up tecnologiche in più di 70 Paesi. Dopo un competitivo processo di selezione, 21 tra creatori e fondatori sono stati scelti per il programma.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

