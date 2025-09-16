Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

33 innovatori entrano a far parte del gruppo Inclusive & Sustainable Ventures di Morgan Stanley

AA

Morgan Stanley (NYSE: MS) oggi ha annunciato il gruppo globale delle sue Inclusive & Sustainable Ventures (MSISV). Con fondatori provenienti dalle Americhe e dalla regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), il gruppo 2025 MSISV assisterà 29 startup nel suo Lab e quattro aziende no-profit emergenti nel suo Collaborative, due acceleratori interni che si svolgeranno nei prossimi cinque mesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per le relazioni con i media: Carrie Hall, carrie.hall@morganstanley.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario