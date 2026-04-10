300 miliardi di dollari a rischio nel settore delle scienze della vita. L’intelligence alla sua base è vecchia di mesi. Behaviour Labs lancia una piattaforma di intelligence decisionale che colma questa lacuna.

Behavior Labs, una nuova società specializzata in analisi di settore nel campo delle scienze della vita ha lanciato oggi una piattaforma che fornisce ai team del settore farmaceutico e dei dispositivi medici informazioni strategiche in tempo reale, basate su quello che l’azienda definisce un modello mondiale, ovvero un modello in continuo aggiornamento della realtà di mercato in cui ogni prodotto si inserisce. La piattaforma sostituisce i cicli di revisione trimestrali con analisi quotidiane e incrociate che coprono l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla gestione della scadenza dei brevetti e delle simulazioni relative ai biosimilari all’ottimizzazione dei percorsi normativi e alla sorveglianza post-commercializzazione.

Behavior Labs fornisce intelligence dal giorno zero usando fonti di dati pubbliche, normative e commerciali, quindi ne aumenta il valore man mano che i team integrano il rispettivo contesto strategico, il tutto all'interno di un ambiente sicuro e isolato, in cui i dati dei clienti non vengono mai utilizzati per addestrare i modelli né condivisi tra i diversi tenant.

Il problema: il divario dalla realtà effettiva

Nella maggior parte delle organizzazioni del settore delle scienze della vita, il divario tra ciò che la leadership decide in sala riunioni e ciò che accade realmente sul campo, il divario con la “realtà effettiva”, comporta mesi di sforzi sprecati e miliardi di dollari in operazioni non allineate. Il dipartimento affari medici produce dati a cui i team commerciali non hanno accesso. I modelli di determinazione dei prezzi non riflettono i segnali della concorrenza o i cambiamenti politici emergenti, come le negoziazioni sui prezzi Medicare previste dall'Inflation Reduction Act statunitense. Nel settore dei dispositivi medici, i team addetti alla regolamentazione scelgono i percorsi di presentazione senza disporre di informazioni competitive in tempo reale, mentre i team di sorveglianza post-commercializzazione esaminano i reclami su base trimestrale, nonostante i segnali di sicurezza emergano settimanalmente. Quando i team riescono ad allinearsi, il panorama è già cambiato. Behavior Labs elimina questo ritardo.

Cosa ottengono i team

La piattaforma fornisce informazioni aggiornate su tutte le decisioni che i team del settore delle scienze della vita prendono ogni settimana: monitoraggio della concorrenza in materia di depositi di domande, andamenti delle assunzioni, attività brevettuale e pubblicazioni, con azioni consigliate inoltrate al team competente. Informazioni sull'accesso al mercato e sui prezzi, tra cui difesa del prontuario, modellizzazione dei prezzi netti e sintesi delle evidenze HEOR. Supporto agli affari medici con analisi dei divari nelle evidenze, nel monitoraggio del panorama dei KOL e allineamento della comunicazione medico-commerciale. E per i prodotti che si avvicinano alla perdita di esclusività, modellizzazione di scenari che simulano le dinamiche di ingresso dei biosimilari e le strategie di difesa del franchise lungo l'intero ciclo di vita.

Per le aziende produttrici di dispositivi medici, la piattaforma offre l'ottimizzazione dei percorsi normativi attraverso oltre 190.000 autorizzazioni della FDA statunitense relative ai dispositivi, tra cui le pratiche 510(k), De Novo e PMA; una sorveglianza post-commercializzazione continua con il rilevamento dei segnali tramite MAUDE e l'analisi descrittiva dei reclami; informazioni strategiche sull'accesso al mercato ospedaliero, compreso il monitoraggio dei comitati di analisi del valore e dei gruppi di acquisto (GPO); nonché analisi del ciclo di vita del portafoglio per le aziende che gestiscono decine di migliaia di SKU.

“Ciò che prima richiedeva mesi di lavoro di un intero team, tra analisi del panorama della concorrenza, lacune nelle informazioni, scenari dei prezzi, ora viene generato in modo continuo dalla piattaforma e mantenuto aggiornato. È questo il cambiamento: si passa da istantanee trimestrali a informazioni aggiornate ogni giorno”, ha affermato Nicholas King, fondatore e amministratore delegato. “Inoltre, la piattaforma arricchisce le proprie conoscenze ad ogni interazione: non dimentica il contesto tra una riunione e l’altra e non se ne va quando un dipendente lascia l’azienda”.

Come funziona

A differenza degli strumenti di IA aziendali che richiedono mesi di integrazione dei dati, Behavior Labs inizia a fornire informazioni utili fin dal primo giorno. La piattaforma è costruita attorno a un modello mondiale, un livello di intelligence dinamico che integra fonti di dati pubbliche e commerciali, ClinicalTrials.gov, documenti normativi della FDA e dell'EMA, database di brevetti, letteratura pubblicata, dati sui prontuari dei pagatori, abstract di congressi, database delle autorizzazioni 510(k)/PMA/De Novo e segnalazioni di eventi avversi MAUDE, che vengono convalidati in modo incrociato in profili di prodotto unificati. Ogni cliente opera all'interno di un tenant sicuro e isolato in cui integra le proprie priorità competitive, i processi decisionali e i dati ottenuti di prima mano. Il risultato non sostituisce l'esperienza di un team, ma la migliora.

Disponibilità

Behavior Labs è disponibile immediatamente. Per i team che vogliono valutare la piattaforma, Behavior Labs offre una valutazione di intelligence per prodotto singolo, un’analisi concentrata su un singolo asset a rischio o ad alta priorità, senza un impegno nei confronti della piattaforma. La copertura completa del ciclo di vita comprende 12 fasi farmaceutiche e 12 fasi di dispositivi medici.

Per pianificare una presentazione o richiedere una valutazione, visitare behaviorlabs.ai o contattare info@behaviorlabs.ai .

Informazioni su Behavior Labs

Behavior Labs è un'azienda specializzata in intelligence decisionale appositamente sviluppata per il settore globale delle scienze della vita. La sua piattaforma, basata su un modello mondiale sempre attivo, integra un'ampia base di dati pubblici, normativi e commerciali con il contesto strategico specifico di ciascun cliente per fornire intelligence competitiva continua, modellizzazione di scenari e sintesi dei dati per l'intero ciclo di vita dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici. Behavior Labs non utilizza mai i dati dei clienti per l'addestramento dei modelli. L'azienda è una controllata di Data Kinetic Corp e ha sede ad Austin, in Texas.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260409872258/it/

Brook Miller +1 (737) 520-3755 | brook@datakinetic.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire