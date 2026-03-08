2PointZero Group completa l'acquisizione della maggioranza di ISEM Packaging Group, con sede in Italia, per 704 milioni di AED

2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), un importante fondo di investimento di nuova generazione specializzato nei settori dell'energia e dei beni di consumo, ha annunciato oggi di aver formalmente completato la transazione per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in ISEM, un gruppo europeo leader nel settore del packaging che rifornisce i settori della bellezza, della moda, del lusso, dei nutraceutici e molti altri, per un valore di 704 milioni di AED attraverso una combinazione di capitale secondario e primario destinato ad accelerare la crescita organica e inorganica.

2PointZero Group completes majority acquisition in Italy-based ISEM Packaging Group for AED 704 million (Photo: AETOSWire)

2PointZero Group detiene ora il 60,8% di ISEM, mentre Peninsula Capital e gli investitori di minoranza possiedono il restante 39,2%. Questo segna l'inizio di una partnership strategica tra 2PointZero e Peninsula. Insieme, i partner rafforzeranno la posizione di leadership di ISEM concentrandosi sull'espansione geografica e di categoria, integrando l'intelligenza artificiale e la tecnologia digitale in tutte le attività aziendali, dalla produzione alle operazioni con i clienti, e sostenendo operazioni di fusione e acquisizione mirate per ampliare la presenza industriale e le capacità produttive di ISEM.

Samia Bouazza, CEO di 2PointZero Group , ha dichiarato: "Il completamento di questa transazione rappresenta un passo significativo nel perseguimento delle nostre ambizioni di crescita globale e nella creazione di una piattaforma scalabile nel settore del packaging. Questo segmento diventerà il nostro sesto settore verticale incentrato sul consumatore. Durante la nostra visita alle strutture di ISEM, sono rimasta particolarmente colpita dal livello di automazione, dall'assemblaggio robotico avanzato e dalle strutture all'avanguardia, che favoriscono l'efficienza operativa, la coerenza e la solidità dei margini".

Bouazza ha aggiunto: "Il nostro ingresso nel segmento del packaging è dovuto al fatto che il settore continua a registrare una forte crescita in termini di CAGR in diversi sottosegmenti, quali quello alimentare, farmaceutico e del lusso. Grazie alla nostra esperienza in materia di fusioni e acquisizioni strategiche, implementazione dell'intelligenza artificiale e integrazione operativa, siamo in una posizione ottimale per supportare ISEM nell'accelerazione della sua espansione internazionale, ampliando al contempo sia l'attività nel settore del packaging primario che in quello secondario, garantendo rendimenti a lungo termine ai nostri azionisti".

La finalizzazione di questa transazione rappresenta chiaramente un'espansione nel segmento del packaging da parte di 2PointZero Group, che consolida così il suo sesto settore verticale incentrato sul consumatore, integrando al contempo le attività esistenti nei settori della bellezza e dell'abbigliamento. ISEM Group, fondata nel 1949 con sede a Bologna, è un'azienda leader altamente automatizzata che rafforza il marchio "Made in Italy". A livello globale, ISEM è rinomata per la sua qualità, innovazione e collaborazione con importanti clienti del settore del lusso, tra cui LVMH, Kiko, Gucci, L'Oréal, Puig e Coty Lancaster. I prodotti ISEM includono scatole rigide, astucci pieghevoli, carta velina e sacchetti antipolvere, con una presenza industriale che comprende 11 stabilimenti produttivi che coprono una superficie di oltre 100.000 m².

Borja Prado, socio fondatore di Peninsula Capital, ha commentato: "Il completamento di questa transazione segna l'inizio di una nuova entusiasmante fase per ISEM. Il gruppo si è affermato come partner di riferimento nel settore del packaging per i clienti di lusso più esigenti a livello mondiale e questo investimento fornirà a ISEM il capitale, la portata globale e il supporto strategico necessari per accelerare ulteriormente la sua espansione. La partnership con 2PointZero apporta competenze complementari che riteniamo saranno trasformative, non solo per ISEM, ma anche per i clienti che serve. Siamo impazienti di scrivere insieme il prossimo capitolo".

Francesco Pintucci, CEO di ISEM Packaging Group, ha commentato: "Oggi si apre un nuovo capitolo per il Gruppo. Il Gruppo è ora in grado di offrire ai propri clienti una maggiore scala senza perdere la precisione e l'impegno personale che contraddistinguono ISEM. Le persone, l'artigianalità e le relazioni con le principali case di lusso del mondo rimangono al cuore dell'attività di ISEM. Con 2PointZero e Peninsula, ISEM dispone della piattaforma per estendere la propria offerta a livello globale. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito in così poco tempo e ringrazio gli imprenditori, i miei amici e tutti coloro che hanno partecipato a questo incredibile viaggio, tutte le persone del Gruppo e tutti i nostri stakeholder, clienti e fornitori per il loro importante sostegno".

I partner e i soci senior dello studio legale leader a livello mondiale, Hogan Lovells , hanno fornito consulenza a 2PointZero e Peninsula Capital in materia di fusioni e acquisizioni dal lato acquirente, investimenti diretti esteri e questioni antitrust. Legance ha assistito Peninsula Capital nel processo di reinvestimento in ISEM e nella negoziazione degli accordi tra gli stakeholder e 2PointZero Group, mentre Van Campen Liem ha fornito consulenza a [Peninsula] nella strutturazione dell'operazione. Al contempo, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Herbert Smith Freehills Kramer hanno fornito consulenza alla parte venditrice durante l'intero processo di vendita.

Fonte: AETOSWire

