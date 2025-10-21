212Pb-ADVC001 di AdvanCell dimostra un profilo di sicurezza favorevole per ADVC001 a base di 212Pb e un’attività antitumorale promettente nel cancro alla prostata di fase 1b

AdvanCell, un’azienda radiofarmaceutica operante nella fase clinica che sviluppa innovative terapie alfa mirate per il trattamento del cancro, ha presentato i risultati dell’aumento progressivo della dose nella fase 1b del trial di fase 1/2 TheraPb ( NCT05720130 ) al Congresso 2025 della European Society for Medical Oncology (ESMO).

