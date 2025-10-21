Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

212Pb-ADVC001 di AdvanCell dimostra un profilo di sicurezza favorevole per ADVC001 a base di 212Pb e un’attività antitumorale promettente nel cancro alla prostata di fase 1b

AA

AdvanCell, un’azienda radiofarmaceutica operante nella fase clinica che sviluppa innovative terapie alfa mirate per il trattamento del cancro, ha presentato i risultati dell’aumento progressivo della dose nella fase 1b del trial di fase 1/2 TheraPb ( NCT05720130 ) al Congresso 2025 della European Society for Medical Oncology (ESMO).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Andrew Adamovich, CEO
Anna Karmann, CMO
contact@advancell.com.au

P er informazioni per i media, contattare:
MEDiSTRAVA (nel Regno Unito)
Mark Swallow, Frazer Hall, Sylvie Berrebi
advancell@medistrava.com
+44 (0)20 3928 6700



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario