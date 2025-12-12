Giornale di Brescia
1X annuncia una collaborazione strategica per mettere fino a 10.000 robot umanoidi a disposizione del portafoglio globale di EQT

1X, l'azienda specializzata in intelligenza artificiale e robotica alla base di NEO, il primo robot umanoide pronto per essere spedito, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con EQT, una delle società di private equity più grandi al mondo, nonché investitore in 1X attraverso EQT Ventures. La collaborazione segna l'inizio di ciò che potrebbe diventare una distribuzione commerciale su ampia scala di robot umanoidi per uso generico in varie industrie.

Insieme, 1X e EQT condividono l'intenzione di facilitare la distribuzione di un massimo di 10.000 robot umanoidi alle aziende del portafoglio globale di EQT tra il 2026 e il 2030, con qualsiasi potenziale decisione di implementazione presa eventualmente dalle singole aziende del portafoglio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Kendall Pennington
Responsabile delle Comunicazioni, 1X
Email: press@1x.tech



