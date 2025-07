1GLOBAL apre la nuova sede centrale ad Amsterdam e consolida la governance aziendale

1GLOBAL, fornitore globale orientato alla tecnologia attivo nelle comunicazioni mobili, ha trasferito la propria sede ad Amsterdam e al contempo ha rafforzato significativamente la struttura della propria governance. Grazie a queste mosse strategiche, l'azienda si prepara a una crescita accelerata nello spazio internazionale degli operatori di reti mobili virtuali (MVNO) e degli abilitatori di reti mobili virtuali (MVNE) di tutto il mondo.

The new 1GLOBAL HQ is located at the striking new Valley complex in Zuidas, Amsterdam.