Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

12 importanti tendenze nelle verifiche nel 2026: Regula sulla nascita di una nuova identità digitale

AA

Il modo in cui verifichiamo sta cambiando: e quindi anche chi e cosa verifichiamo. Abbiamo a che fare con persone vere, con truffatori, o con macchine che agiscono per loro conto? Un nuovo rapporto Regula su 12 tendenze di verifica dell'identità esamina il modo in cui questi cambiamenti stanno forzando le aziende a ricreare i loro processi di verifica per stare al passo con le truffe, rispettare la conformità normativa e riacquistare la fiducia dei clienti, che purtroppo è compromessa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251120216188/it/

Identity is leaving the human domain: Regula’s forecast illustrates the emerging need to verify systems, autonomous agents, and machine customers.

Identity is leaving the human domain: Regula’s forecast illustrates the emerging need to verify systems, autonomous agents, and machine customers.

La nuova faccia della frode

Lo scenario della minaccia all'identità è entrato in una nuova fase industriale, definita da tre cambiamenti strutturali:

  • Identità delle macchine. La verifica dell'identità (IDV) non si limita più solo alle persone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kristina – ks@regula.us



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario