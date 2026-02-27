1089 Inc. collabora con Price Forbes e Oka-Lloyd's Syndicate 1922 per il lancio di una novità assoluta che definirà il mercato: un quadro di riferimento assicurativo per gli asset di carbonio per i settori di trasporto ed energia
1089 Inc., in collaborazione con Price Forbes e Oka, The Carbon Insurance Company, ha annunciato il lancio di un asset assicurato legato al carbonio, pensato per garantire tutele istituzionali, un'architettura finanziaria disciplinata e l'integrità verificabile dei dati nei mercati del carbonio.
1089 Inc. is Advancing Carbon™, focused on evolving global carbon markets and decarbonizing the highest-emitting sectors on the planet: Transportation and Energy.
Il quadro di riferimento fornisce una copertura definita del rischio per le attività di carbonio CX89 Advanced Fuels di 1089, sottoscritte dal Lloyd's Syndicate 1922 e collocate con il supporto di Price Forbes e Oka.
