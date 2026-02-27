Giornale di Brescia
1089 Inc. collabora con Price Forbes e Oka-Lloyd's Syndicate 1922 per il lancio di una novità assoluta che definirà il mercato: un quadro di riferimento assicurativo per gli asset di carbonio per i settori di trasporto ed energia

1089 Inc., in collaborazione con Price Forbes e Oka, The Carbon Insurance Company, ha annunciato il lancio di un asset assicurato legato al carbonio, pensato per garantire tutele istituzionali, un'architettura finanziaria disciplinata e l'integrità verificabile dei dati nei mercati del carbonio.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260226034839/it/

1089 Inc. is Advancing Carbon™, focused on evolving global carbon markets and decarbonizing the highest-emitting sectors on the planet: Transportation and Energy.

Il quadro di riferimento fornisce una copertura definita del rischio per le attività di carbonio CX89 Advanced Fuels di 1089, sottoscritte dal Lloyd's Syndicate 1922 e collocate con il supporto di Price Forbes e Oka.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

  3. Ricarica la pagina se necessario