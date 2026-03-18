1,63 miliardi di dollari in 72 ore: il Manchester City Yas Residences by Ohana Development stabilisce un nuovo record di vendite ad Abu Dhabi

Ohana Development, uno dei principali operatori immobiliari degli Emirati Arabi Uniti, rinomato per i suoi progetti di lusso, ha registrato un fatturato di 1,63 miliardi di dollari in sole 72 ore per il Manchester City Yas Residences by Ohana, un complesso residenziale recintato sul lungomare situato lungo il Canale di Yas ad Abu Dhabi, stabilendo un nuovo record di vendite nel mercato immobiliare dell'emirato.

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Manchester City Yas Residences by Ohana (Photo: AETOSWire)

All'apertura delle vendite gli investitori hanno formato lunghe code, a testimonianza della forte domanda per il progetto. Tra gli investitori, il 35% è costituito da cittadini degli Emirati Arabi Uniti, mentre il 65% da espatriati e acquirenti internazionali. In risposta a questo notevole interesse, si prevede che Ohana Development metta presto in vendita ulteriori unità immobiliari del progetto.

Nel suo intervento, Husein Salem, amministratore delegato di Ohana Development, ha dichiarato: "Desideriamo esprimere il nostro sincero apprezzamento al governo degli Emirati Arabi Uniti e alla sua leadership lungimirante per aver promosso un contesto di investimento stabile e orientato al futuro. Queste solide basi continuano a rafforzare la fiducia tra investitori e sviluppatori, sostenendo la resilienza e la crescita del fiorente settore immobiliare di Abu Dhabi, indipendentemente dall'evoluzione della situazione".

"La forte risposta suscitata dal progetto del Manchester City Yas Residences by Ohana e il record di vendite raggiunto in sole 72 ore riflettono la fiducia costante degli investitori locali e internazionali, nonché il fascino dell’offerta unica del progetto nell'emirato", ha aggiunto Husein.

Il progetto si estende su una superficie di 1,67 milioni di metri quadrati, con oltre il 55% del masterplan dedicato a giardini paesaggistici e spazi verdi. Progettato con un occhio di riguardo allo sport e allo stile di vita attivo, il Manchester City Yas Residences by Ohana sarà dotato di strutture integrate per l'allenamento e la riabilitazione, nonché di un lungomare con negozi, ristoranti e locali di intrattenimento. Il complesso comprenderà inoltre un club nautico con attività legate agli sport acquatici, nonché una serie di servizi in stile resort, tra cui strutture per il fitness e piscine.

Ulteriori informazioni sul progetto e sugli ultimi sviluppi sono disponibili all'indirizzo: https://www.ohana.ae/

Fonte: AETOSWire

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Anjali Rajvardhan

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