1,5 miliardi di donne non si sottopongono agli esami preventivi essenziali, nonostante l'aumento dei tassi di screening a livello mondiale

Il leader mondiale nel settore della salute femminile, Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX), ha pubblicato oggi dei dati che indicano che, sebbene a livello globale sia aumentata la diffusione degli esami diagnostici per alcune patologie tra le donne, permane un notevole divario nello screening. Oltre metà delle donne e delle ragazze di età pari e superiore ai 15 anni, una stima di 1,5 miliardi di donne, non si sono sottoposte a screening per il tumore, l'ipertensione, il diabete o le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) nell'ultimo anno.

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Hologic Global Women's Health Index Fifth Edition

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