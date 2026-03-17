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1,5 miliardi di donne non si sottopongono agli esami preventivi essenziali, nonostante l'aumento dei tassi di screening a livello mondiale

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Il leader mondiale nel settore della salute femminile, Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX), ha pubblicato oggi dei dati che indicano che, sebbene a livello globale sia aumentata la diffusione degli esami diagnostici per alcune patologie tra le donne, permane un notevole divario nello screening. Oltre metà delle donne e delle ragazze di età pari e superiore ai 15 anni, una stima di 1,5 miliardi di donne, non si sono sottoposte a screening per il tumore, l'ipertensione, il diabete o le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) nell'ultimo anno.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317347272/it/

Hologic Global Women's Health Index Fifth Edition

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Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Bridget Perry
Direttore Senior, Comunicazioni aziendali
(+1) 617.997.3840
bridget.perry@hologic.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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