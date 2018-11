Vigili del Fuoco, gli Usar bresciani pronti a operare per l'Onu

Un Paese immaginario (il Tuscland) in ginocchio dopo un devastante terremoto. L'Onu che allerta i soccorsi più qualificati al mondo. E i Vigili del Fuoco delle speciali unità Usar pronti a partire. Quelli bresciani in testa.

Questo grazie alla speciale certificazione internazionale, rilasciata proprio dalle Nazioni Unite, che gli esperti delle ricerche su scenari di grandi calamità dei Vigili del Fuoco hanno ottenuto nelle scorse ore dopo un anno e mezzo di lavoro e al termine di una massacrante esercitazione durata 36 ore. Quella appunto che li ha portati nel Tuscland - in realtà tra Pisa e Tirrenia - per affrontare in ogni suo aspetto un intervento estremo, fra un parcheggio collassato e un ospedale ridotto a mere macerie.

I sette vigili del fuoco Usar bresciani che hanno partecipato all’esercitazione in Toscana - Foto Vigili del Fuoco © www.giornaledibrescia.it

A verificare l'operato commissari inviati dall'Onu da mezzo mondo. La valutazione? Eccellenza assoluta per i Vvf italiani, i migliori al mondo, punteggio alla mano, sino ad oggi muniti della certificazione «Insarag» acronimo di International Search and Rescue Advisory Group, vero e proprio sigillo dell’eccellenza operativa su scenari di ricerca e soccorso. Quelli di tutto il mondo, sui quali d'ora in poi potranno essere chiamati in qualunque momento i Vigili del Fuoco italiani, bresciani in primis.

