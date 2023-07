Vendemmia e peronospora: com'è la situazione nel Bresciano

Monitoraggio e prevenzione con adeguati trattamenti da un lato e le nuove tecniche di evoluzione assistita (Tea) dall’altro sono gli strumenti che, secondo un report della Confagricoltura Brescia, devono essere alla base di strategie di medio-lungo periodo. Al centro c’è il comparto vitivinicolo, la vendemmia 2023 ed il problema della peronospora. Dopo gli allarmi lanciati nelle scorse settimane, Confagricoltura torna a chiedere provvedimenti immediati sia a livello nazionale che europeo per contrastare la fitopatia che sta mettendo in ginocchio - in gran parte dell’Italia, in particolare al sud - le attuali produzioni. In Lombardia si registrano problematiche di peronospora ma su una produzione tendenzialmente abbondante. Al momento si stima un calo produttivo del 5%.

Preoccupazione

Di certo è preoccupazione. A esserne colpiti sono soprattutto i vigneti dell’areale del lago di Garda, mentre in Franciacorta i danni sembrano più contenuti. «I viticoltori del Valtenesi e del Lugana stanno combattendo per tenere sotto controllo la diffusione della peronospora - spiega Marco Penitenti, membro del consiglio di Confagricoltura Brescia -. Malattia che ha trovato linfa vitale per le continue e prolungate piogge delle ultime settimane. Le aziende biologiche faticano a contenerla, bisogna intervenire con molti trattamenti, quasi il doppio rispetto alla media stagionale».

Al lavoro nei campi

I lavori di difesa proseguono in tutta la provincia. Secondo le rilevazioni di Simone Frusca responsabile dell’ufficio vitivinicolo di Coldiretti Brescia: «Per evitare danni importanti in queste ultime settimane si sta correndo ai ripari intensificando la difesa delle piante. Queste azioni incrementano però i costi di produzione e attenzioni ad un’annata già difficile».

Inoltre si è riscontrato un rapporto diretto fra i vigneti colpiti dalla grandine e il maggior sviluppo di questa problematica fitosanitaria. «Questo - spiega Frusca - ha ulteriormente complicato il percorso di quelle aziende vitivinicole che hanno subito danni seri dalle grandinate di aprile e maggio. Le grandinate primaverili hanno particolarmente colpito alcune zone dell’areale Garda. Difficile fare una previsione del danno causato da grandine e peronospora ma sicuramente l’impegno e la professionalità di tecnici, viticoltori e associazioni sul territorio hanno molto limitato i danni e si spera che il resto dell’estate sia climaticamente più clemente, perché anche quest’anno si possa brindare con ottimi vini».

Di certo è ancora molto prematuro fare previsioni sulla nuova vendemmia del «vigneto Brescia» che conta oltre 6 mila ettari di filari. Di sicuro la situazione peronospora della nostra provincia non è paragonabile con quella molto critica delle regioni del Centro Sud Italia in particolare in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia, dove si rileva la presenza della malattia a macchia di leopardo con una incidenza del 20% delle superfici ma con picchi anche del 70/80%.

Il sostegno europeo

Nel frattempo l’Unione Europea è intervenuta con una serie di nuovi finanziamenti per affrontare l’impatto sul consumo di vino dell’inflazione per l’aumento dei costi dei fattori produttivi, dai concimi all’energia e fino alle bottiglie. Circostanze che preoccupano in vista della nuova vendemmia i produttori. Secondo i dati di Bruxelles il calo del consumo di vino nella campagna in corso è stato stimato pari al 7% in Italia, 10% in Spagna, 15% in Francia, 22% in Germania e 34% in Portogallo. Da qui, dunque, la necessità di intervenire per evitare il rischio di forti squilibri di mercato che preoccupano più della peronospora.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it