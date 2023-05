Vasche anti alluvione e paratoie automatiche: così Brescia accelera sul fronte prevenzione

Le infrastrutture hanno retto, nonostante la portata eccezionale di acqua caduta sul Bresciano mercoledì pomeriggio. L’«operazione prevenzione» in un’area a forte rischio idrogeologico, d’altronde, è in corso da tempo grazie a fondi regionali e nazionali che hanno permesso la realizzazione di vasche, canali e sistemi di controllo negli ultimi anni. «Paghiamo le opere pregresse - spiega Marco Bessi, responsabile dell’area tecnica del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella - ma tutto quello che costruiamo oggi è in linea con la legge regionale del 2017 che definisce i criteri per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica delle acque».

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it