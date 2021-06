Una Lamborghini e 32 moto: la Mille Miglia della Polizia Stradale

Auto storiche che percorrono la mitica Mille Miglia verso Roma e ritorno vuol dire un’organizzazione impeccabile, ma anche impegno per la sicurezza sulle strade, controlli e pianificazione. Ecco che la Polizia Stradale mette in campo 32 motociclette con agenti esperti dei comandi di Brescia e del comparto Lombardia, con esperienza di molte Mille Miglia alle spalle, che si avvalgono dell'appoggio dei vari comandi al passaggio della carovana.

Schierate anche 11 automobili, tra le quali una Lamborghini che seguirà le 15 supercar della manifestazione experience, due auto d'epoca del Museo storico della Polizia di Stato di Roma e, infine, un furgone attrezzato come officina mobile. A comandandare la scorta per la sua prima volta Federica Deledda, prima in servizio a Brescia e ora comandante della Polizia stradale di Cremona.

Gli agenti della Locale in campo per seguire la Mille Miglia

Saranno presenti anche i vigili motociclisti della Locale. Dieci agenti ieri erano a disposizione per seguire le punzonature delle vetture, con il compito di scortare le auto in gara verso il centro della città. Quattro agenti motociclisti - sempre della Locale di Brescia - seguiranno poi la carovana della Mille Miglia in tutto il suo percorso.

