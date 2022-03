Turismo, laghi in vetrina: torna la Borsa Internazionale

I laghi di Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto si mettono insieme per competere sul mercato internazionale del turismo. Per la sua ventunesima edizione, infatti, la Borsa internazionale dei laghi si trasforma in Bilni, Borsa internazionale dei laghi del Nord Italia, evento di promozione e commercializzazione del turismo lacuale. Un appuntamento preparato da tempo, che si svolgerà dal 24 al 27 marzo tra workshop ed educational tour, e che riveste un’importanza ulteriore per l’incertezza provocata dalla guerra in Ucraina anche sul mercato turistico mondiale.

L’iniziativa è coordinata da Visit Brescia e vede unite le Camere di Commercio di Brescia, Bergamo, Como-Lecco, Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Varese e Verona e Trentino Marketing. L’idea di base è quella di presentare i laghi del Nord Italia come una destinazione turistica unitaria, per quanto diversificata, con l’obiettivo di intercettare maggiori flussi di visitatori

Il programma

Nel dettaglio, il programma della Bilni prevede per giovedì 24 marzo l’incontro tra 80 buyer provenienti da 25 Paesi e 130 operatori turistici (di cui 74 della provincia di Brescia); l’appuntamento si terrà a Desenzano del Garda, a bordo della motonave Tonale. Poi da venerdì a domenica gli ospiti internazionali andranno a conoscere in prima persona l’offerta del territorio, grazie a quattro educational tour nel Bresciano ed altri sette nelle aree di Bergamo, Como-Lecco, Varese, Verona, in Piemonte ed in Trentino.

