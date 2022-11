Turismo, dalla Regione un milione di euro per 8 progetti nel Bresciano

Sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia gli esiti del bando «All-Attrattività locale Lombardia», misura che sostiene i Comuni del territorio nella realizzazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione di beni immobili di proprietà pubblica.

Sono 26 i progetti ammessi al finanziamento, per uno stanziamento complessivo di 3,3 milioni di euro. Di questi otto provengono dalla provincia di Brescia per un ammontare complessivo oltre un milione di euro (1.048.662,56 euro), quattro ciascuna dalle provincie di Bergamo e Sondrio. E ancora: 3 dalle provincie di Como e Pavia, 2 da Lecco e 1 dai territori di Mantova e Varese.

«Regione Lombardia dimostra ancora una volta di voler puntare decisamente sul turismo come fattore determinante per dare nuovo impulso all’economia regionale - afferma Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda -, una regione sempre più attrattiva, dunque, anche in vista di importanti eventi internazionali come Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e le Olimpiadi Milano-Cortina 2026».

I progetti bresciani

Cigole, rigenerazione e marketing Palazzo Cigola Martinoni, 150mila euro Gardone Riviera, riqualificazione immobile ex biglietteria di Fasano, 137.848 euro Marone, progetto definitivo per Opere di completamento e valorizzazione della Cittadella della Musica - Villa Serena, 147.998,40 euro Botticino, valorizzazione e riqualificazione Museo del Marmo di Botticino. Progetto museale: «Il lavoro che produce bellezza, il buono che produce cultura. Tra marmo, vino e tessitura», 120.234,91 euro Sonico, opere di manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale in via Miller al fine di favorire la crescita dell’attrattività turistica del sito Unesco Arte rupestre di Valcamonica, 136.000 euro Preseglie, «Il santuario del Visello: ospitalità e turismo in Valle Sabbia», 58.529,60 euro Lonato del Garda, progetto per il recupero di immobili residenziali nell’antico borgo di Cittadella per la realizzazione di unità residenziali con spazi destinati ad attività artistiche ed artigianali, Casa Fogazzaro-Casa Salgari, 149.600 euro Casto, valorizzazione e riqualificazione immobile (frazione Alone) in ottica di rigenerazione urbana del borgo, 148.451,65 euro.

