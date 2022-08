Trasporti, negozi, farmacie: i servizi per affrontare Ferragosto in città

Non c’è più il Ferragosto di una volta, lo si sa da tempo. Ma forse quest’anno la sensazione è più forte che nelle stagioni passate.

Sarà che la politica italiana è in fibrillazione; sarà che la crisi e i prezzi dell’energia hanno fatto anticipare a luglio la chiusura per ferie di tante aziende, attive invece ad agosto; sarà che anche nel capoluogo, e non solo sulle rive dei nostri laghi, le strade e le piazze (con i bar e i ristoranti) sono sempre più frequentate da turisti; sarà che i negozi, soprattutto quelli in franchising, non abbassano più le serrande...

Ma a Brescia ormai non c’è più quel «deserto» che la caratterizzava fino a qualche anno fa. Così, per chi resterà il 15 agosto in città, tradizione e servizi garantiranno una giornata (quasi) come le altre.

La festa religiosa

A partire dalle cerimonie religiose che il 15 agosto, festa dell’Assunta, animeranno la nostra Cattedrale che porta proprio questa intitolazione. La festa liturgica dell’Assunta avrà il suo momento culminante nella messa solenne, in Duomo alle 10.30, presieduta dal vicario generale diocesano monsignor Gaetano Fontana, con la presenza del Capitolo della Cattedrale e delle comunità parrocchiali del Centro Storico di Brescia. Durante tutto il giorno, fa sapere l’ufficio comunicazioni della Diocesi, in Cattedrale è possibile ottenere l’indulgenza plenaria «alle solite condizioni: visita alla Chiesa Cattedrale, confessione sacramentale e comunione eucaristica nell’arco della settimana, preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre (almeno un Padre nostro e un’Ave Maria), disposizione d’animo che escluda ogni affetto al peccato anche veniale».

All’Assunzione della Vergine sono dedicate importanti opere d’arte: la tela del Moretto custodita in Duomo Vecchio e la grande tela dello Zoboli collocata nell’abside centrale del Duomo Nuovo.

Servizi

Trasporti, raccolta rifiuti e farmacie lavoreranno a ritmo festivo. L’orario di bus e metropolitana sarà quello delle festività (oltre che le paline alle fermate e la app BresciApp si può consultare il sito www.bresciamobilita.it), l’Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1 (piazza Paolo VI) sarà aperto dalle 9 alle 17 mentre quelli di viale Stazione e di via San Donino saranno chiusi al pubblico (info telefoniche al Customer Care, dalle 7.30 alle 22 al numero 030-3061200, via WhatsApp al numero 342-6566207 o via mail a customercare@bresciamobilita.it).

La raccolta di rifiuti (lunedì tocca alla Zona Gialla) sarà regolare, ma saranno chiuse le isole ecologiche e non sarà attivo il servizio Ecocar. Per quanto riguarda le farmacie, saranno aperte quelle di turno. Per il capoluogo: farmacia Paracini in corso Palestro 25 (orario: 9-20), Santa Rita al Villaggio Sereno, trav. XII 43 (orario: 9-20), e 24 ore su 24 la farmacia Bravi di via S. Zeno 95, e la farmacia Vincoli di via Triumplina 254. Info sul sito: federfarma.brescia.it.

Negozi

Si potrà fare la spesa in quasi tutti i supermercati. Tra le catene principali, saranno aperti Italmark (quasi ovunque la mattina, in città tutto il giorno le sedi di via Apollonio e piazza Vittoria); Esselunga (la mattina a Sarezzo e in via Volta, tutto il giorno a Desenzano, Corte Franca e in via Triumplina); in centro città tutto il giorno anche il Pam. Tra i centri commerciali, Elnòs di Roncadelle sarà aperto regolarmente.

