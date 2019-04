Totò è scappato, biscotti e fischi per riportarlo a casa

È tutto grigio con la testa gialla e rossa, parla e risponde al motivetto della famiglia Addams. Totò, pappagallo calopsite, è scomparso da casa da tre giorni.

I suoi padroni sono disperati, al punto da aver tappezzato tutta la zona di via Veneto - dove abitano e da dove è fuggito l'animaletto - di cartelli con richieste di aiuto. La ricerca dell'animale però non si preannuncia molto semplice, al punto che su Facebook il proprietario ha già pensato allo step successivo, lanciato un appello per farsi prestare una femmina di calopsite e sperare nell'efficacia del richiamo di un suo simile.

L'appello dei padroni di Totò/parte 1

L'appello dei padroni di Totò/parte 2

«Emette fischi potentissimi e si distingue dagli altri uccelli per la sua coda molto lunga. Potrebbe posarsi sui vostri balconi in cerca di cibo e acqua».

Come comoportarvi in caso lo vedeste? Potete attirarlo con biscotti, pane, acqua o frutta. E se avete paura, non temete perché assicurano: «È innocuo». Poi contattate subito i proprietari: 348.80010129 - 333.6493244 - 339.4024980.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it