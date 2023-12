Torna il Booktrailer Film Festival ed è sempre più senza confini

Torna con alcune novità il «Booktrailer Film Festival», il progetto del liceo Calini che coniuga lettura e cinema. Giunta alla diciassettesima edizione, l’iniziativa, presentata oggi in Loggia e che ha il sostegno del Comune, quest’anno amplia maggiormente il suo raggio europeo, includendo nuovi paesi. Leggere libri, fare cinema, vederlo nelle sale, parlarne con i professionisti del settore e realizzare booktrailer per diffondere la passione della lettura sono i principali obiettivi del progetto, in un circolo virtuoso che coinvolge una rete di scuole italiane ed europee.

Nato nel 2007 da un concorso di booktrailer interno all’istituto, il Booktrailer Film Festival si è allargato a tutte le scuole superiori, italiane e straniere, ed è diventato qualcosa di più di un concorso: è l’occasione per promuovere una serie di occasioni culturali come incontri con scrittori, registi, attori e critici. Tra gli ospiti degli ultimi anni ci sono stati Marco Risi, Marco Bellocchio, Enrico Ghezzi, Bruno Bozzetto, Ambra Angiolini, Luigi Lo Cascio, Marco Giordano, Stefano Baccomo, Alessandro Mari e Marco Di Biagio.

L’anno scorso sono state presentate al concorso 260 proposte e quest’anno (il bando è stato aperto i primi di dicembre e chiuderà a marzo) sono già 4 i titoli candidati. Valorizzare il patrimonio di cultura del libro come strumento di civiltà, padroneggiare il linguaggio delle immagini e del cinema per non esserne fruitori passivi: a questo punta il BFF, che è promosso con il sostegno dell’Accademia SantaGiulia di Brescia dal 2018, della Fedic nazionale (Federazione italiana dei cineclub) e la sua emanazione locale AGEnda Cinema.

«La partecipazione di scuole di tante regioni italiane e di diversi Paesi europei al nostro concorso - spiega il vicario del dirigente del Calini Paolo Signoroni -, ci conferma come studenti e insegnanti di qualsiasi indirizzo di studio, anche se con la naturale preminenza di indirizzi multimediali e artistici, condividano il bisogno di comunicare con un linguaggio contemporaneo il piacere della lettura».

Il laboratorio

Nell’ambito dell’iniziativa è stato ideato il laboratorio online e in inglese «Read and shoot», che coinvolge scuole dei Paesi partner e anche, da quest’anno, due studentesse di Potenza, «città che può essere avanguardia per il BFF al fine di una sua diffusione anche nel Sud d’Italia – aggiunge Laura Forcella, responsabile scientifica del progetto -. Il libro, a cui le giovani si ispireranno per ricavarne un booktrailer girato nei sette Paesi che aderiscono al progetto: Bulgaria, Croazia, Estonia, Italia, Polonia, Romania, Spagna, è «Solaris» dello scrittore polacco Stanisław Lem. Verrà proposta la visione in sala, aperta alle scuole cittadine, del film tratto dal libro nella versione americana del regista Soderbergh».

Nel tempo l’esperienza del Booktrailer ha assunto la valenza di pratica didattica con una forte valenza educativa, dato che «fare un booktrailer significa imparare a lavorare in gruppo e a dominare il frequente narcisismo adolescenziale, fonte di tanto disagio – sottolinea Alessandra Tedeschi, referente del progetto –. Non mancherà un momento di aggiornamento online aperto anche a scuole lontane per uno scambio di esperienze che pongano al centro il libro e il suo corrispettivo visuale, il cinema, la cui mediazione è proprio il booktrailer».

La professoressa del liceo Calini Laura Dalé, referente del progetto «Art-trailer», dichiara: «La coincidenza nel linguaggio e nelle finalità educative, pur nel contenuto diverso, con il BFF è fin dalle origini motivo di collaborazione in una sorta di convergenza parallela che vogliamo mantenere». Molte le continuità con le edizioni precedenti come l’attenzione all’accessibilità dei prodotti cinematografici per i non vedenti, ma anche la volontà di estendere il raggio di influenza del BFF al sud con new entry come la Basilicata e il Molise, ma anche in Europa con la partecipazione dell’Estonia a dimostrazione di come lettura e cinema sono grandi contenitori di storie senza confini.

Iscrizioni

La cerimonia di premiazione è prevista per il 12 aprile al Teatro Sociale di Brescia. Il caricamento dei booktrailer è invece possibile fino all'1 marzo sulla piattaforma booktrailerfilmfestival.eu.

