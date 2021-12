Toni Capuozzo a Brescia per l'evento di «Una Mano per i bambini»

Un'occasione solidale per riflettere, sulla scorta di una testimonianza d'autore. Quella di chi ha fatto del reportage da alcuni dei luoghi più feriti della Terra la propria missione. Sarà Toni Capuozzo, celebre volto della televisione nazionale, giornalista pluripremiato per le sue inchieste e le sue cronache dal fronte di vari conflitti, il protagonista dell'evento promosso dalla onlus «Una Mano per i Bambini», realtà che negli anni più recenti ha moltiplicati gli sforzi per aiutare i più piccoli da Manila all'Africa.

«Missione: possibile - Dal Myanmar all'Afghanistan» è il titolo scelto per l'incontro promosso per questa domenica, 19 dicembre, alle 17 in San Barnaba (corso Magenta, in città). Capuozzo sarà sollecitato dalle domande di Alessandro Marzo Magno, già corrispondente di guerra durante il conflitto nella ex Jugoslavia.

Sullo sfondo i bimbi che soffrono. Perché i loro Paesi sono sconvolti da guerre e tensioni intestine - è il caso dell'ex Birmania - o per le condizioni di povertà che affligono intere popolazioni, come nel caso delle Filippine, luogo in cui l'attività dell'associazione «Una Mano per i Bambini Onlus» ha mosso i primi passi, sostenendo gli sforzi di una missione dei Padri Canossiani e dando vita alla Scuola della Gioia, in uno dei luoghi più terribili di Manila: Tondo, gigantesca bidonville che gravita attorno ad un'immensa discarica.

Bambini di Tondo al lavoro nella discarica della Smokey Mountain, a Manila (Filippine) - © www.giornaledibrescia.it

Il sostegno ai piccoli di quelle famiglie poverissime passa anche attraverso le adozioni a distanza. Progetti valsi già a garantire un futuro e un'istruzione a migliaia di bambini, ai quali nel tempo se ne sono aggiunti altri in Myanmar (come la seconda Scuola della Gioia e la Clinica dei bambini) e in Uganda.

Dare impulso a queste iniziative solidali impone inesorabilmente anche un impegno economico, per assicurare il quale giunge anche l'iniziativa di domenica, patrocinata da Regione Lombardia e Comune di Brescia: l'ingresso è infatti a offerta libera, ma stante la disponibilità di posti limitata è obbligatoria la prenotazione, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [email protected] o contattando telefonicamente i numeri 3356024396 e 3386442279.

