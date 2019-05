Temporale e grandine: la pioggia si trasforma in piccola cascata

Al momento non risulta nessun danno particolarmente oneroso, se non garage e scantinati allagati dalla pioggia.

Un temporale in piena regola quello di oggi pomeriggio che, in alcune zone di Brescia e provincia, ha portato con sé anche qualche grandinata. Impressionante il video - inviatoci da un lettore - della scala di uno scantinato in via Saetto a Collebeato, dove la pioggia si è trasformata in una piccola cascata nel giro di pochi attimi.

Nel pomeriggio diversi allagamenti a Bovezzo e in città - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Nel pomeriggio diversi allagamenti a Bovezzo e in città - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Nel pomeriggio diversi allagamenti a Bovezzo e in città - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Nel pomeriggio diversi allagamenti a Bovezzo e in città - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Diverse le segnalazioni arrivate nelle scorse ore ai Vigili del fuoco. Tra queste, un'auto bloccata in un sottopasso a Concesio, cortili e garage allagati a Bovezzo e in via Veneto.

Auto bloccata nel sottopasso allagato a Concesio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

