Tagli al trasporto pubblico: servizi a rischio oggi in edicola

Il trasporto pubblico locale e le incertezze sui livelli del servizio nel prossimo futuro sono in primo piano nelle pagine di cronaca del Giornale di Brescia in edicola oggi e scaricabile anche in formato digitale. All'appello mancano circa 50 milioni di euro e si rischia, entro il 2019, il taglio di 2,5 milioni di chilometri.

Ampio spazio anche agli sviluppi investigativi sull'omicidio di Diva Borin, il cui corpo senza vita è stato trovato sabato scorso nella sua casa di Urago Mella. Dal testamento al cellulare tutti gli interrogativi aperti sul delitto.

Sul lago di Garda è allarme per la processionaria: individuati moltissimi nidi. Per contrastrare l'insetto sono in campo tecnici comunali ed esperti sanitari.

Nella pagine di economia spazio alla difficile situazione dei lavoratori delle ex industrie Pasotti alle prese con usura, silenzi e piani di rilancio.

Per lo sport l'elenco completo delle donne che si sono distinte nello sport nel 2018 e che la Loggia ha premiato con il Leonessa. Ieri la diciassettesima edizione della consegna dei riconoscimenti.

