Supermercato e farmacia presi d'assalto la stessa sera

È entrato nella profumeria e con un taglierino in mano ha minacciato la titolare. Momenti di paura per la donna, che ha assecondato le richieste del rapinatore, consegnandogli circa 300 euro in contanti. I soldi che si trovavano nella cassa.

Il fatto è avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio (poco prima che il negozio chiudesse) nella profumeria Candida a Castegnato, in via Francesco Franchi. Stesso copione della rapina a mano armata messa a segno nei giorni scorsi all’Eurospin di Rovato. Stessa trama, ma probabilmente protagonista diverso. Nel caso di Castegnato il delinquente, dalle prime ricostruzioni un uomo bresciano, ha preso di mira soltanto i soldi della cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ospitaletto e i colleghi del Norm di Chiari.

L’altro giorno, invece, una donna dominicana è stata arrestata dai carabinieri di Trenzano per un furto a Chiari, messo a segno sempre in una profumeria. La donna era insieme ad altre persone, che sono riuscite a scappare con i profumi per un bottino di circa 1.600 euro.

Supermercato

E lo stessa sera un'altra rapina è avvenuta nel Bresciano, questa volta a Bagnolo Mella. Un uomo ha atteso l’uscita dell’ultimo cliente, si è calato la mascherina sul volto, si è presentato alla casa, ha sfoderato un coltello da cucina e, senza tante parole, tutte espresse in un italiano corretto, si è fatto consegnare l’incasso. La rapina si è consumata attorno alle 20.30 di giovedì al supermercato ALDI di via Lombardia a Bagnolo Mella.

Il malvivente si è assicurato un bottino di poco meno di 1500 euro. Tanta paura per la cassiera, rimasta comunque illesa. Le ricerche, per ora senza risultato, sono scattate immediatamente: i carabinieri della stazione di Bagnolo Mella stanno raccogliendo video e testimonianze utili al riconoscimento del malvivente.

