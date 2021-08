Stop ai voli notturni per l'eliambulanza di Brescia

Cinque anni e poco più. La base elisoccorso di Brescia volerà solo di giorno (su 12 ore), abbandonando il volo notturno che passerà a Bergamo. Lo ha stabilito la delibera 303/2021 del Direttore Generale dell’Areu firmata lo scorso 19 agosto.

«Come al solito avviene quando tutti sono in vacanza, ultima vicenda che dimostra la poca attenzione, da parte di Regione Lombardia, per i territori più periferici che vengono spesso dimenticati come abbiamo avuto occasione di verificare in piena emergenza Covid» commentano il Consigliere regionale Gian Antonio Girelli e il Segretario provinciale del PD di Brescia Michele Zanardi.

«La base di Brescia – commentano Girelli e Zanardi - è una di quelle che effettua più voli, eche i nuovi elicotteri non sono in grado di atterrare sull’attuale base di stanza agli Spedali Civili. Peraltro non si capisce perché di giorno la soluzione è stata trovata, mentre di notte no».

Zanardi e Girelli concludono: «Chiediamo ad Areu di rivedere la delibera. Non è possibile che per mere ragioni organizzative e di personale, più del 20% del territorio lombardo venga penalizzato per scelte incomprensibili che ancora una volta vedono Brescia all’ultimo posto nelle scelte di Regione Lombardia».

