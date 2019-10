Spaccio a Brescia Due: tre in manette in un pomeriggio

Il parco Gallo e il parco Pescheto. Via Sardegna, via Sostegno e la zona a ridosso della fermata metro di Brescia Due. In questi luoghi, dopo le numerose segnalazioni di residenti e passanti, si sono concentrate nelle ultime ore le operazioni antidroga del nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia locale di Brescia.

Nella sola giornata di giovedì sono stati tre i pusher intercettati e bloccati da agenti in borghese. In particolare l’attenzione si è messa sulle tracce di un gruppo di giovanissimi che abitualmente bivacca nell’area verde tra via Cipro e via Cefalonia e, secondo i residenti, consuma alcol e droga. Gli agenti hanno trovato panetti e stecche di hashish.

