Siccità, le proposte al vaglio di Regione Lombardia per combattere la crisi

Sviluppo di tecniche di coltivazioni alternative a più basso consumo idrico, istituzione di un tavolo di lavoro regionale per promuovere sistemi innovativi legati all’irrigazione e ai metodi di coltura e facilitazione dell’approvazione di pozzi ad uso irriguo, in accordo con le province. Le proposte che la giunta regionale sta vagliando per non far si che la Lombardia non si trovi più impreparata di fronte alla carenza di acqua, ormai una regola che si conferma ogni anno durante il periodo estivo. A elencare le possibili soluzioni è stato il presidente Attilio Fontana durante il Consiglio regionale al Pirellone.

Durante il suo intervento, Fontana ha ripercorso quanto avvenuto in queste ultime settimane, l’impegno con i gestori dei bacini idrici e degli impianti idroelettrici per garantire un utilizzo equilibrato della risorsa idrica. Ieri il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per siccità per Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Veneto, e stanziato 9 milioni di euro per la nostra regione.

