Si faceva mandare video porno da una minorenne: indagato

Ha adescato una ragazzina sul web e l'ha convinta a mandargli immagini e video hard di cui lei era protagonista.

Per questo motivo, la Polizia Postale e delle Comunicazioni Sicilia Orientale - su direttiva della Procura Distrettuale di Catania - ha indagato un giovane bresciano per adescamento nei confronti di una minorenne e per detenzione di materiale pedopornografico.

L'uomo, 27 anni, residente a Brescia ed esperto informatico, tramite servizi di messaggistica istantanea era riuscito ad ottenere la fiducia della ragazzina di Catania, alla quale indirizzava costanti lusinghe. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia dei genitori della vittima, che avevano trovato alcune chat su autolesionismo sul telefonino della figlia.

Gli investigatori hanno raccolto indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo e la Procura di Catania ha emesso un decreto di perquisizione personale, locale e informatica a suo carico, che poi è stata eseguita dalla Polizia Postale di Brescia. Da una prima analisi dei suoi dispositivi informatici, è stata confermata la presenza di materiale pedopornografico riguardante proprio la minorenne.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it